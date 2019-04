Et si nous faisions au quotidien de la philo sans le savoir ?

publié le 08/04/2019 à 07:00

"Comment gérer un patron tyrannique ? Peut-on survivre à la honte ? Comment garder son calme face à des enfants surexcités ? Peut-on triompher de sa timidité ? Faut-il ralentir pour vivre à son rythme ? L'essai de Marie Robert, Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants (Flammarion) a pour ambition d'apporter du confort à l'inconfort, et de construire une passerelle entre des philosophes renommés et notre intimité. Douze situations inspirantes, qui nous plongent au cœur de nos émotions, pour nous aider à affronter nos doutes et nos questionnements. Et apprendre à les surmonter."

Et si nous faisions de la philo sans le savoir ? Peut-elle nous aider au quotidien ?

Invitée

Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie et auteure de Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants (Editions Flammarion)

