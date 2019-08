Est-on tous capables d'aller au-delà de nos limites ?

publié le 30/05/2019 à 07:00

« Soyons respectueux devant le possible dont nul ne sait la limite » a écrit Victor Hugo. Il est des aventures que l'on rêve de vivre mais la peur de ne pas être à la hauteur et le manque de confiance en nos aptitudes peuvent être paralysants. Pourtant, les récits de personnes qui ont sauté le pas prouvent que l'être humain est capable de se dépasser, à petite ou grande échelle, grâce à la détermination et le courage malgré les difficultés rencontrées.

Qui dessine les frontières de notre accomplissement ? Qui décide de la hauteur de nos défis ?



Invités

- Clémence Castel, a remporté Koh-Lanta à 2 reprises (en 2005 et en 2018), auteure de Aller jusqu'au bout (Editions Flammarion)

- Aliénor le Gouvello, auteure de Sur la piste Sauvage (Editions Arthaud)



Aller jusqu'au bout (Editions Flammarion)

Sur la piste Sauvage (Editions Arthaud)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).