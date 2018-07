Est-il plus facile de s'exprimer à l'écrit ou à l'oral ?

publié le 11/04/2018 à 07:00

Formuler précisément sa pensée - sans la trahir ou la travestir - n'est pas toujours aisé, que ce soit par écrit ou oralement. Si certains éprouvent plus de facilités à s'exprimer sur le papier ou via un clavier (ils maîtrisent ainsi leur message de A à Z sans lien direct avec leur interlocuteur), d'autres préfèrent verbaliser leur propos de vive voix . Encore faut-il maîtriser correctement notre langue. Quelles différences entre l'écrit et l'oral ? Quelles sont les difficultés propres à chacune de ces deux voies d'expression ? Comment progresser et acquérir une réelle aisance ?

Invités

- Guillaume Villemot, Fondateur du Festival des Conversations, Vice-Président de Bleu Blanc Zèbre, auteur de Osez les conversations (Editions Eyrolles)



- Jean Pruvost, linguiste, auteur de Pleins feux sur nos dictionnaires en 2500 citations (Editions Honoré Champion)

