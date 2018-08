publié le 01/08/2018 à 15:14

Un important incendie s'est déclaré ce mercredi 1er août au matin à Athis-Mons (Essonne), au sud-est de Paris. Le feu a pris sur le quai de l'Industrie, le long des berges, dans la casse auto de l'usine Derichebourg. Sur son compte Facebook, la ville d'Athis-Mons précise qu'un important dispositif de secours a été mis en place par les "compagnies de pompiers d'Athis-Mons et des villes avoisinantes".



D'autres pompiers de Seine-et-Marne devraient rejoindre dans l'après-midi les 70 pompiers de l'Essonne et de Paris déjà présents pour éteindre l'incendie. La mairie précise que "le feu sera long à circonscrire".

La police et le premier adjoint au maire sont également sur les lieux. La mairie appelle les habitants à rester prudents : "Par mesure de précaution, nous invitons à fermer les fenêtres, à interrompre les activités de plein air dans la zone touchée par les fumées et de vous préparer dans le calme (pour le quai de l'Industrie) à un éventuel éloignement ordonné par les services de l'État".

Sur Twitter, la police a annoncé que la circulation du RER D a été interrompue entre les gares de Juvisy et de Villeneuve-Saint-Georges, dans les deux sens. Le RER C circule au ralenti. La mairie précise que la circulation automobile est également interrompue et que les lignes de bus qui desservent la zone ont été déviées.



Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos prises depuis divers points de vue montrent l'ampleur de l'incendie.

La police informe du trafic du RER D Crédits : Twitter @PoliceNat91 | Date : 01/08/2018 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La police informe du trafic du RER D Crédits : Twitter @PoliceNat91 | Date : Les internautes prennent des photos de l'incendie d'Athis-Mons Crédits : Twitter @Op!uM | Date : Le feu d'Athis-Mons photographié depuis l'autre rive de la Seine Crédits : Twitter @tatassup91 | Date : Olivier Clodong, conseiller départemental de l'Essonne, informe les habitants Crédits : Twitter @oclodong | Date : L'incendie, visible depuis Le Kremlin-Bicêtre Crédits : Twitter @AlbaneGaillot | Date : 1 / 1 < > +