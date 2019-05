Environnement : qu'est-ce que le "No Plastic Challenge" ?

publié le 23/05/2019 à 05:12

Un île de plastique a été découverte au large de la Corse mardi 21 mai. Flottant entre l'île de beauté et l'île d'Elbe, elle est composée de milliers de tonnes de déchets qui se sont accumulés avec le courant et ce sont nos déchets de tous les jours : des bouteilles, des flacons, des sacs, qui s’accumulent et dérivent dans la mer.



Selon l'IFREMER, l'Institut de recherche sur la mer, ces déchets finissent par se disperser, on en retrouve sur les plages en Corse... Et dans les estomacs des poissons. C'est pourquoi l'association No plastic in my sea, (pas de plastique dans ma mer, ndlr) organise un challenge : proposer aux consommateurs de se passer d'objets en pastique pendant 15 jours.

Vous vous inscrivez sur Internet et on vous donne des conseils. Ce matin sur votre leu de travail, buvez votre café dans une tasse qui se lave, et buvez de l'eau dans une gourde. Plus compliqué, le pique-nique s'il fait beau ce week-end : il va falloir utiliser des boites ou des couverts en inox, des plats en verre, et il faudra faire la vaisselle en rentrant.

Moins connu, il est conseillé d'utiliser du savon solide. Le bon vieux savon est de retour dans la panoplie des solutions écologiques, à la place du gel douche vendu dans un flacon en plastique. Et si vous allez dans un bar, vous rendez la paille au serveur s'il vous en propose une.



Ce "No Plastic Challenge" est un défi qui dure 15 jours et ça fait surtout prendre conscience de l'omniprésence du plastique dans nos vies. L'an dernier, 80.000 personnes ont joué le jeu.