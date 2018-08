En voiture, Ford permet aux passagers aveugles de "voir" le paysage

publié le 13/05/2018 à 08:52

Ford et une start-up italienne ont conçu le tout premier prototype d'un boîtier qui permettra peut-être dans les prochaines années à des aveugles de "voir" le paysage quand ils sont en voiture.



Ce boîtier intègre à la fois une caméra et une surface tactile fixées sur la vitre de la voiture. Quand on appuie sur le bouton du boîtier, une capture d'image du paysage est alors réalisée. Le cliché est d'une seule couleur, le gris, dont les nuances sont associées chacune à une vibration, dont l'intensité varie. Grâce à une technologie, qui s'appelle la technologie haptique, la personne malvoyante va pouvoir ressentir le relief de ce paysage, sur la partie tactile de la vitre.

Ainsi elle peut du bout des doigts sentir le pourtour des montagnes, les arbres s'il s'agit d'une forêt. Et pour donner une image encore plus réaliste, un assistant vocal décrit le paysage. Evidemment, l'appareil ne filme pas en continu. Il prend une seule image qui permet de se représenter un paysage à un instant précis. Mais on peut imaginer refaire une capture d'image si l'environnement change au cour d'un trajet.

> Ford presents Feel the View

Une autre innovation mise au point par des étudiants ingénieurs britanniques pourrait être très utile aux parents malvoyants. Sur l'idée d'une maman aveugle, qui avait des difficultés à promener son bébé dans son landau, ils ont créé un prototype de poussette qui permet à Ramona Williams de sortir et de se guider non plus grâce à sa canne blanche, mais grâce à ce landau hyper-connecté.



Il est équipé de nombreux capteurs, ultrasons, infrarouges qui repèrent à 360° les obstacles, les dangers. La caméra du smartphone aide elle à repérer tous les signalétiques spécifiques aux malvoyants, comme les systèmes de guidage au sol. Toutes ces informations sont transmises sous forme de vibrations dans la poignée du landau, chacune ayant une signification, indiquant un danger particulier.

> Introducing the Smart Baby Buggy

Les concepteurs ont ajouté sur la poussette, un petit crochet pour fixer la canne blanche de la maman et un panneau sur lequel est écrit "parent malvoyant" pour prévenir les piétons et les automobilistes.