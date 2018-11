EN DIRECT - "Gilets jaunes" : suivez la mobilisation de ce lundi

publié le 19/11/2018 à 05:47

Au lendemain de la mobilisation des "gilets jaunes", Édouard Philippe a assuré avoir entendu la "colère" et la "souffrance" mais veut maintenir le "cap", alors que blocages et barrages filtrants se sont poursuivis dans plusieurs régions et persistent lundi 19 novembre.



Dimanche, la mobilisation était plus faible mais de nombreux barrages filtrants ou blocages étaient signalés, à des ronds-points ou sur des axes autoroutiers, comme à Montélimar, Chalon-sur-Saône, à Caen, au Mans et ailleurs dans l'Ouest, en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Vaucluse ou dans le Var. Dans la soirée, une centaine de "gilets jaunes" ont bloqué les accès au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, selon Ouest France, empêchant le passage des camions.



À travers la France, les manifestants étaient quelque 46.000 dimanche, selon une source policière, en recul par rapport aux 290.000 avec un gilet jaune sur le dos la veille.

Suivez en direct la mobilisation de ce lundi

05h45 - Bonjour et bienvenue sur cet article pour suivre la mobilisation des "gilets jaunes" qui se poursuit ce lundi 19 novembre.