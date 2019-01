En 2019, on ne se prend plus la tête !

publié le 01/01/2019 à 07:00

"Tout contrôler, se dépasser et réussir, plaire aux autres, se conformer aux traditions… Nous sommes tous encombrés de contraintes inutiles, de faux besoins, d'obligations familiales, sociales et professionnelles que nous avons intégrés comme « indispensables » sans nous en rendre compte ! Osez envoyer paître ces diktats et commencez dès aujourd'hui à vivre la vie que vous souhaitez vivre, vraiment ! Dites simplement STOP à ce qui vous empêche d'être vous-même ! " Voilà le résumé de l'ouvrage de Sylvie Tenenbaum, intitulé non sans provocation "Les secrets du J'en ai rien à f***tre". Découvrez dans l’émission comment vous dépolluer et être en plein accord avec vous-même !

Invités

- Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute et auteur de Les secrets du J'en ai rien à f***tre (Editions Leduc.s)

- Marie-Claude Treglia, journaliste



