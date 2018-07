publié le 04/07/2018 à 10:20

Selon l'Insee, 71,5% des personnes entre 15 et 64 ans sont actifs - c'est-à-dire au travail ou cherchant un travail. Cela représente un peu plus de sept personnes sur dix. Cette proportion a augmenté de deux points sur la dernière décennie, et de près de plus de cinq points depuis trente ans. En 1988, en effet, il n'y avait que 66% des personnes qui étaient en activité en France.



Ce qui est frappant, c'est que notre taux d'activité, s'il augmente pour la population générale, connaît des évolutions divergentes dans les différentes tranches d'âge. Chez les jeunes (les 15-24 ans), il diminue, c'est-à-dire que les jeunes sont moins nombreux à travailler, sous l'effet de l'allongement de la durée des études.

Chez les seniors (les 55-65 ans), c'est le contraire : il augmente fortement, à cause des réformes des retraite successives, qui ont retardé l'âge de la pension, et à cause de la fin des dispositifs de pré-retraite, dont on avait abusé.

La France s'éloigne du modèle du Sud

Cela nous situe à peu près dans la moyenne de l'OCDE, mais en-dessous de la moyenne européenne, qui est tirée à la hausse par les pays du nord du continent. La Suède est ainsi à 82,5% d'activité, et la Suisse à 84% - c'est le record, à l'exception de l'Islande qui n'est pas très significative à cause de sa toute petite taille.



Si l'on schématise, au nord de l'Europe, les taux d'activité sont élevés parce qu'on travaille encore beaucoup après 60 ans ; et au sud du continent c'est le contraire, parce que les femmes ont moins d'activité professionnelle que les hommes, en proportion.



On voit que la France s'éloigne du modèle du Sud, qu'elle pratiquait il y a trente ans, pour se rapprocher lentement du modèle septentrional.

