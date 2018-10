Emission spéciale affaire Daval

publié le 09/10/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel





Ce soir nous faisons le point sur l’affaire Alexia Daval avec les avocats qui sont au cœur du dossier et avec Grégory Gay et son épouse Stéphanie, la sœur aînée d’Alexia, qui répondront aux accusations de Jonathann Daval. Celui-ci est en effet revenu sur ses aveux. Il accuse maintenant Grégory Gay, son beau-frère d’avoir tué Alexia au cours d’une dispute à l’issue d’un repas en famille. Il parle aussi d’un pacte de silence qui lierait les parents d’Alexia, leur fille aînée et son beau-frère.





Nous tenterons également de répondre aux questions qui se posent toujours à quelques jours du premier anniversaire de ce drame : L’auteur du meurtre d’Alexia a-t-il âgi sous l’emprise de la colère, ou s’agit-il d’un assassinat, c’est à dire d’un crime prémédité ? A-t-il eu un complice ? Comment expliquer la tentative de crémation du corps de la victime ? La Justice acceptera-t-elle la confrontation avec Jonathann que réclament Grégory et Stéphanie ?



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Grégory Gay et Stéphanie Gay, beau-frère et sœur d’Alexia Daval, Me Gilles-Jean Portejoie du barreau de Clermond-Ferrand avocat de Grégory et Stéphanie Gay, Me Jean-Marc Florand du barreau de Paris avocat des parents d’Alexia Daval, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, Me Randall Schwerdorffer du barreau de Besançon avocat de Jonathann Daval, Fréderic Perruche correspondant RTL dans la région.