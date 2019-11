Égalité femmes-hommes : le budget de Marlène Schiappa contredit par le Sénat

publié le 28/11/2019 à 15:00

Les calculs ne sont pas bons. Selon un rapport du Sénat, le budget alloué à l'égalité entre les femmes et les hommes, n'atteint pas "plus d'un milliard d'euros" comme l'assurait Édouard Philippe lundi 25 novembre lors de la restitution des mesures issues du Grenelle des violences conjugales.

"Le montant de 1,116 milliard évoqué par le ministère correspond non pas à des crédits de paiement, pouvant être consommés dans l'année, mais à des autorisations d'engagement, écrivent les sénateurs de la commissions des finances 2020. Le montant des crédits de paiement s'élève à 557,8 millions d'euros."

Concrètement : les dépenses validées (557,8 millions) s'élèvent à un montant moitié moins élevé que celui annoncé par le gouvernement (1,116 milliard), qui lui correspond aux crédits en attente d'autorisation. Des chiffres dénoncés par la sénatrice et présidente de l'Assemblée des femmes, Laurence Rossignol.

Baisse des crédits du programme 137. Annonces du Grenelle non financées. Manque de moyens des associations malgré la hausse de leur activité consécutive à #metoo. La vérité sur les #bullshit du gouvernement, dans le rapport de la très rigoureuse commission des finances du Senat! https://t.co/hTxKV5olvF — Laurence Rossignol (@laurossignol) November 27, 2019

Par ailleurs, note la Chambre basse, les crédits destinés à la lutte spécifique contre les violences conjugales sont en baisse : "Ils sont en diminution entre 2019 et 2020, passant de 13,8 millions d'euros à 13,3 millions d'euros."

Un budget régulièrement dénoncé

Le 2 septembre, veille de l'ouverture du Grenelle des violences conjugales, Caroline de Haas du collectif #NousToutes dénonçait déjà le manque de moyens. Elle demandait alors 500 millions d'euros plutôt que le million du fonds Catherine annoncé par Marlène Schiappa.

Le mois suivant, après la publication du projet de loi de finances 2020, elle s'interrogeait sur Twitter à propos du budget au rabais du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle faisait alors, comme le Sénat, la différence entre les crédits d'engagement et les crédits de paiement.

Au total, sur les 1,1 milliard d’euros, c’est 75% des dépenses qui iront dans des projets de coopération internationale. Seul 25% du budget présenté par Marlène Schiappa servira à faire progresser l’égalité et à lutter contre les violences sexuelles en France. — Caroline De Haas (@carolinedehaas) October 17, 2019

La militante féministe notait par ailleurs que 75% des dépenses prévues était destinées à l'international, comme pour l'aide au développement. Une autre caractéristique, soulignée par le Sénat dans son rapport : "l'augmentation du budget consacré à l'égalité entre 2019 et 2020 s'explique principalement par le triplement des fonds alloués aux programmes de diplomatie culturelle et d'influence, de solidarité à l'égard des pays en développement et d'aide économique et financière au développement".



Le manque d'argent pour mener les politiques efficaces de lutte contre les violences sexuelles et sexistes est le principal point noir du Grenelle, insistent les associations. Celles-ci restent dubitatives, malgré les annonces du gouvernement lundi dernier.