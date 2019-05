Ecrire peut-il soulager nos maux ?

publié le 09/05/2019 à 07:00

Stress, angoisse, souci au travail, avec sa famille, rupture, maladie, traumatisme, décès... : s’il est toujours bon de parler de ses douleurs à quelqu’un, on méconnaît encore trop le pouvoir de les poser sur le papier et de noircir des pages sans avoir à faire face au regard de l'autre. L’écriture est une façon de revisiter ce qui nous fait mal pour mieux le mettre à distance. Quels sont les bénéfices de l'écriture sur notre santé mentale et physique ? Comment aide-t-il à affronter les épreuves difficiles ?

- Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, auteur de La nuit, j'écrirai des soleils (Editions Odile Jacob)

