Ecrans : nos enfants sont-ils en danger ?

publié le 30/05/2018 à 07:00

Télévision, ordinateur, console de jeux, smartphone, tablette tactile... : les enfants grandissent désormais dans un monde où les écrans se multiplient, absorbent leur attention et la monopolisent. L'exposition excessive aux écrans implique de nombreuses conséquences sur leur santé, leur bien-être et leur développement. Pourquoi les écrans fascinent-ils autant ? Quels sont les risques d'une utilisation prolongée ? Comment les accompagner vers une consommation plus raisonnée ? Faut-il prévenir ou interdire?



Invités

- Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

- Béatrice Copper-Royer, psychologue

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).