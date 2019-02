Eboueur, femme de ménage, vigile... : ces métiers en manque de reconnaissance

publié le 07/02/2019 à 07:00

On leur doit la propreté de nos bureaux et de nos rues ou encore la sécurité des lieux publics et privés dans lesquels on évolue (salle de concert, magasins, monuments...) et pourtant, ils ne sont pas suffisamment considérés... En effet, on ne fait pas toujours attention à eux et certains peuvent se sentir méprisés, niés ou encore insultés ("regarde mon fils, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras comme le monsieur, à balayer les rues...") alors que leur travail est essentiel à la société. Comment s'est construit ce regard injuste ? De quelle façon le transformer ?

Invités

- Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive. Elle a fondé à Montpellier la Maison du bien-être

- Peggy d'Hahier, infirmière libérale depuis 13 ans (avant 7 ans à l'hôpital)

- Christophe Clerfeuille, éboueur à Bordeaux et fondateur du collectif "Ripeurs",qui lutte contre les clichés et valorise le métier d'éboueur



