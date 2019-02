Double meurtre en Argentine

et Emilien Vinee

Pour visionner le reportage de Jean-Charles Chatard écrit et réalisé par Mathieu Orcel , cliquez ici: « Crimes en eaux troubles, autopsie d'un double assassinat »





L'édito de Jacques Pradel



Nous revenons sur le double assassinat, en juillet 2011, de deux jeunes françaises, étudiantes en sociologie, Cassandre Bouvier, 29 ans, et Houria Moumni, 24 ans. Elles visitaient la région de Salta, dans le nord de l’Argentine, où elles s'étaient rendues après avoir participé à un colloque à Buenos Aires. Leurs corps ont été retrouvés le 29 juillet 2011, non loin d'un sentier de promenade dans un parc naturel tout proche de la ville de Salta, et cela, deux semaines après leur disparition, le 15 juillet précédent.





Nos invités

Jean-Charles Chatard, journaliste d’investigation, auteur d’un reportage télévisé diffusé en 2016 sur Canal+ et d’un livre : « Crimes en eaux troubles, autopsie d'un double assassinat » où il dénonce une instruction bâclée et surtout l’impunité de notables locaux protégés par les autorités locales.



Jean-Michel Bouvier, le père de Cassandre, déterminé à poursuivre son combat pour obtenir la condamnation des vrais coupables.