Doit-on avoir un avis sur tout ?

publié le 04/09/2019 à 07:00

De la politique à la religion en passant par la GPA, le végétarisme, le réchauffement climatique, la personnalité de Meghan Markle ou encore les effets de la pleine lune, doit-on avoir un avis tranché sur tout et n’importe quoi ?

Dans une société où les polémiques s’enchaînent, la liberté d’expression donne-t-elle le devoir de se positionner sur chaque sujet ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !





Invités

- Hélène L’Heuillet, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris-Sorbonne et psychanalyste. Auteure de Tu haïras ton prochain comme toi même et Du voisinage - Réflexions sur la coexistence humaine (Albin Michel)



- Guillaume Villemot, fondateur du Festival des Conversations et auteur de Osez les conversations (Editions Eyrolles)



Tu haïras ton prochain comme toi-même

Du voisinage - réflexions sur la coexistence humaine

Le pouvoir des mots - Osez les conversations