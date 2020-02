Divorce : les enfants peuvent-ils en sortir indemnes ?

publié le 24/02/2020 à 05:55

En France, 1 couple sur 3 se sépare chaque année et dans 1 cas sur 3 encore, la séparation est conflictuelle. Si l’on s’aime facilement, on se sépare bien souvent dans la douleur et les parents que nous sommes, empêtrés dans la violence du conflit, ne mesurent pas toujours la gravité des dommages collatéraux. En première ligne ? Souvent les enfants. Que ressentent-ils ? Qui peut les écouter ? Comment les protéger ? Savez-vous qu’ils ont des droits ? Quels sont-ils ?

- Delphine Cinier, réalisatrice du documentaire "Séparation : les enfants d'abord", diffusé le 25 février prochain, sur France 5, dans la case documentaire, Le Monde en Face (à 20h50)

- Delphine Thouillon, juge aux affaires familiales et juge des tutelles des mineurs

- Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent