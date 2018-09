publié le 04/09/2018 à 09:24

Alors comme ça… il y a désormais des festivals musicaux réservés aux femmes. Eh oui, il va falloir vous y faire, vous, les hommes n’êtes plus les bienvenus partout. Cette fin d’été a vu fleurir des festivals musicaux réservés aux femmes. Il y a eu d’abord le Women Fest en Angleterre et, ce weekend, c’était le Statement Festival à Göteborg, en Suède !



Les organisatrices de ces événements sont droit dans leurs bottes : trop d’agressions sexuelles les ont poussées, disent-elles, à bouter les hommes hors les murs. Alors, en tant que femme, je crois être bien placée pour savoir que pour nous la route est longue et rude, que les principales victimes des violences conjugales restent des femmes, que les hommes monopolisent 85% des sièges des comités exécutifs des entreprises du CAC 40, que les joies de la maternité et de la charge mentale, c’est pour nous.

Notre combat : cohabiter avec les hommes

Permettez-moi ce matin d’avoir une pensée émue pour tous les hommes, enfin la majorité d’entre eux, les hommes normaux quoi... Ceux qui n’ont rien à voir avec des porcs de sinistre réputation et qui se prennent en pleine face la déferlante #metoo. Et, de fait, ils ont de quoi flipper.

Ça fait 30 ans que nous les femmes, on est meilleures que vous à l’école, que notre taux d’activité progresse quand le vôtre régresse, que notre taux de chômage baisse pendant que le vôtre augmente, qu’on vit plus vieilles que vous et qu’on n’a même plus besoin de vous pour faire des enfants.



Ben du coup, on a décidé de vous porter l’estocade finale : on ne veut même plus vous voir du tout ! Disparaissez les hommes ! Vous trouvez ça caricatural ? Ça tombe bien, moi aussi. Alors, ce matin, I have a dream, c’est que notre grand combat à nous les femmes, ce soit d’apprendre à cohabiter avec les hommes, pas de s’en passer.



Parce que moi, une société non mixte, les femmes avec les femmes, comme dans le temps à l’Église, comme dans certaines synagogues ou certaines mosquées ou comme à l’école de nos parents, ben ça ne me fait pas rêver du tout et pour tout vous dire, ça me fait même peur. Et c’est comme ça.