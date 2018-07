Des médicaments à base de valsartan rappelés par mesure de précaution

publié le 07/07/2018 à 16:20

Si vous souffrez de problèmes cardiaques, vous êtes peut-être concernés. Certains médicaments à base de valsartan, utilisés en cas d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle ou après un infarctus cardiaque récent notamment, font l'objet d'un rappel par mesure de précaution.



L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) l'a annoncé vendredi 6 juillet. "Il n'y a pas de risque de toxicité aiguë pour le patient. Les patients ne doivent pas arrêter leur traitement", a malgré tout précisé le Dr Dominique Martin, patron de l'ANSM. Environ 1,3 million de patients sont concernés, soit près de la moitié des patients traités en France avec cette molécule.

L'anomalie a été signalée par l'Agence européenne du médicament (EMA). Avec elle, les États membres de l'Union européenne ont décidé collectivement et de manière concertée ce rappel des lots des médicaments impactés par ce "défaut" sur l'ensemble du territoire européen.

La présence d'une impureté

Le défaut de qualité décelé est une impureté retrouvée dans la substance active fabriquée par la société chinoise Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Cette impureté est la N-nitrosodiméthylamine (NDMA), substance classée comme probablement cancérogène chez l'homme. Une investigation sur ce défaut de qualité est en cours au niveau européen.



Les productions de la substance active de cette société ont été arrêtées et les médicaments qui en contiennent et qui sont commercialisés en France ont été placés en quarantaine par les laboratoires fin juin 2018.



En France, les laboratoires Arrow Génériques, Biogaran, Cristers, EG Labo, Evolupharm, Ranbaxy Pharmacie Génériques, Sandoz, Zentiva et Zydus procèdent, en accord avec l'ANSM, au rappel de tous les lots non périmés des produits dont l'agence du médicament diffuse la liste en ligne.

Les patients traités par l'un des médicaments à base de valsartan sur la liste ne doivent ni arrêter d'eux-mêmes leur traitement, ni rapporter leurs boîtes à la pharmacie. Au cours d'une prochaine délivrance, le pharmacien proposera un médicament à base de valsartan non concerné par ce défaut, précise l'agence sanitaire.



Pour toute question, les patients peuvent se rapprocher de leur médecin ou de leur pharmacien.