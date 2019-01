Des aveux sinon rien !

publié le 24/01/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une de l’heure du crime ce soir les coulisses des gardes à vue et des aveux de grands criminels, racontées par les policiers et les gendarmes qui les ont obtenu. Thierry Paulin, le tueur des vieilles dames, Guy Georges, Emile Louis, Christian van Geloven, le tueur d’enfants, presque tous sont entrés en garde à vue, décidés à garder le silence, ou à clamer leur innocence malgré des preuves accablantes.



Mais, en face d’eux, il y avait les enquêteurs qui voulaient aboutir à la vérité, comprendre pour cela leur mode opératoire, les mécanismes de leur personnalité intime et surtout éviter que de nouvelles victimes viennent enrichir la liste déjà longues de celles et ceux qui étaient tombés dans leurs pièges.



Mes invités les journalistes spécialistes de faits divers, Dominique Rizet et Rémy Bellon, ont réuni dans un livre qui vient paraît aujourd’hui aux éditions Michel Lafon, les confidences de nombreux enquêteurs grâce à qui, à un moment souvent imprévu, l’enquête bascule et le criminel rend les armes en avouant parfois avec soulagement les actes qu’ils a commis…



Les aveux







Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Dominique Rizet, consultant sur BFMTV en matière de faits-divers et d’affaires criminelles, Remy Bellon, ancien du service des informations générales à l’Agence France Presse et spécialiste des questions de police.