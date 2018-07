publié le 21/07/2018 à 16:51

C'est un week-end classé rouge par Bison Futé. Une semaine après la finale de la Coupe du Monde remportée par la France, pour laquelle certains ont repoussé leur départ, c'est l'affluence sur les grands axes, en particulier sur les autoroutes. Des trajets de plusieurs centaines de kilomètres qui doivent absolument, pour des raisons de sécurité, être entrecoupés de pauses sur des aires prévues à cet effet et qui font le plein. Reprendre du carburant, se dégourdir les jambes, se restaurer ou même en profiter pour faire une sieste... Ces arrêts sont indispensables, surtout en cette période de forte chaleur sur la plupart des régions françaises.



Sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d'Albon (Drôme), où nous nous sommes rendus, les vacanciers prennent le temps de s'attarder, malgré l'envie partagée par tous de rejoindre le plus rapidement possible leur lieu de villégiature. "Là on prend une petite pause déjeuner pour reprendre des forces, des sandwichs et des chips, c'est suffisant", explique Caroline, entourée de ses enfants. Des bambins qui, en outre, profitent des nombreuses animations qui leurs sont destinées. "Je trouve que c'est bien, ça décontracte", raconte d'ailleurs Logan, âgé de 12 ans.

Près de 500 kilomètres de bouchons cumulés

Pour ce troisième week-end de départs en vacances, il y a eu samedi 21 juillet jusqu'à 479 kilomètres de bouchons cumulés en France, soit l'équivalent d'un axe Paris-Lyon complètement embouteillé. Le pic a été atteint vers 12h15, annonce Bison Futé dans un bref communiqué. Et ce samedi a été nettement plus chargé sur les routes que le samedi 14 juillet, où seulement 230 km de bouchons cumulés avaient été relevés. Samedi avait été classé rouge dans le sens des départs par l'organisme de prévision du trafic routier, et orange dans le sens des retours.



Comme toujours, c'est sur l'Autoroute du soleil (A7) que ce sont concentrées les plus grandes difficultés : peu avant 14h, Bison Futé relevait notamment un bouchon de 78 kilomètres dans la Drôme, entre Albon et Montélimar. Selon Vinci Autouroutes, le temps de parcours était donc augmenté de 2 heures 20 entre Lyon et Orange, soit un trajet d'au moins 3 heures 55, contre 1 heure 35 en temps normal. Et le trafic se chargeait également sur cet axe en début d'après-midi dans le sens des retours.