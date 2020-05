Déconfinement : Pécresse réclame des forces de l'ordre dans les gares

publié le 06/05/2020 à 07:05

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a réclamé mardi 5 mai des "renforts" en forces de l'ordre ou de sécurité dans les gares pour mieux filtrer les usagers des transports et faire respecter la distanciation pour le déconfinement à partir de lundi 11 mai.

"Il faut des renforts de forces de l'ordre, des renforts de forces de sécurité dans les gares pour nous permettre de filtrer" les usagers, a déclaré Valérie Pécresse dans l'émission "C à Vous" sur France 5. "Parce que si les gens rentrent dans la gare, alors là on ne pourra pas faire respecter la distanciation sociale", a-t-elle expliqué. "Si on n'arrive pas à limiter les flux en amont", Valérie Pécresse a dit craindre "la fermeture de lignes et la fermeture des gares". "Ce serait très injuste parce que pendant le confinement on a réussi à ne rien fermer".

Une arrivée au travail "étalée, par tranches horaires"

L'organisation du déconfinement est crucial dans une région aussi dense que l'Île-de-France et particulièrement dans les transports en commun empruntés par 5 millions de voyageurs chaque jour. Valérie Pécresse a déjà demandé que les salariés en télétravail "ne retournent pas au bureau" la semaine du 11 mai.

Elle demande aussi à l'État de rendre obligatoire l'attestation des employeurs, que les salariés devront avoir sur eux dans les transports sous peine d'amende. Elle dit négocier également avec les entreprises pour que l'arrivée au travail "le matin soit étalée, par tranches horaires". Alors que les voyageurs devront obligatoirement porter un masque, la région travaille "avec la RATP, la SNCF et les bus Optile" pour assurer de leur côté la désinfection des rames.