Déchets sur l'autoroute : 35% des Français ont déjà jeté quelque chose par la fenêtre

publié le 28/07/2017 à 12:13







Le chiffre est important : 35% des Français reconnaissent avoir déjà jeté un déchet par la fenêtre

Beaucoup d’automobilistes jettent des déchets par la fenêtre de leur voiture, tout en minimisant la gravité de leur geste. Les Français ont dans leur majorité bien conscience des conséquences des jets de déchets sur la route : ils considèrent que ce geste augmente de façon extrêmement importante le risque de dégradation du paysage (81%), de pollution de l’eau et des sols (76%), d’exposition à la circulation du personnel ramassant les déchets (73%), ou d’accidents pour d’autres véhicules (62%). Le risque d’incendie est également identifié par 67% d’entre eux, cette proportion atteignant même 76% dans le Sud-Est.



Toutefois en dépit des nombreux incendies, souvent dus à la présence de mégots de cigarettes (7 000 ha détruits par les flammes ces derniers jours), plus d’1 Français sur 6 (15%) jette des mégots, ainsi que des chewing-gums, par la fenêtre de son véhicule.





Le statut de la Première dame a fait débat jeudi à l'Assemblée, lors de l'examen des projets de loi de moralisation, les Insoumis ayant tenté en vain d'encadrer cette fonction, le gouvernement jugeant notamment que le texte n'était "pas le véhicule approprié".



L'interdiction de l'emploi de collaborateurs familiaux, votée par les députés peu avant, paraît désormais "une évidence dans cet hémicycle", a observé l'Insoumis Ugo Bernalicis.



"Mais je remarque que parfois, on peut donner un rôle à son conjoint (...) qui est celui de la prolongation du rôle de l'élu", a-t-il ajouté, citant "la conjointe actuelle de notre président de la République" Brigitte Macron, qui "se voit attribuer des moyens publics et financiers, alors qu'elle n'a été élue par personne".

"Cette situation n'est pas saine", a estimé ce député LFI du Nord, défendant un amendement pour que des moyens ne puissent être donnés aux conjoints du président, comme des membres du gouvernement ou des parlementaires.



La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a rappelé qu'Emmanuel Macron s'était prononcé pour "une plus grande transparence sur le rôle et les moyens mis à la disposition" du conjoint du chef de l'Etat. Mais elle a jugé que le projet de loi en discussion n'était "pas un véhicule approprié pour définir ce statut", qui "ne relève pas a priori du domaine de la loi".



