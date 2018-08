et Claire Gaveau

publié le 05/08/2018 à 12:22

C'est une figure du débat sur la fin de vie qui s'est éteinte. Marie Humbert, la mère de Vincent Humbert, est morte à l'âge de 63 ans ce dimanche 5 août des suites d'une longue maladie. Cette mère de famille avait fait la "une" des journaux en abrégeant les souffrances de son fils, tétraplégique, aveugle et muet à la suite d'un grave accident de voiture.



Un geste qui avait permis d'ouvrir le débat. "Marie et Vincent Humbert ont été de ceux qui ont fait prendre conscience aux politiques que nos lois sur la fin de vie ne fonctionnaient pas. La première des trois lois Leonetti est due à leur combat, même si, des années plus tard, les lois ne répondent toujours pas à leurs souhaits", a réagi Jean-Luc Romero, le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), au micro de RTL.

Le conseiller régional d'Île-de-France, fervent défenseur du droit à mourir dans la dignité, rend hommage à cette femme, cette mère de famille qui était une "amoureuse de la vie". "Vous savez, quand Vincent lui a demandé de l'aider, c'était un choc. Une maman donne la vie et elle n'était pas là pour la reprendre", glisse l'élu.

Pourtant, le 24 septembre 2003, Marie Humbert administre une importante dose de barbituriques. "Malheureusement comme personne ne voulait entendre le cri de son fils, c'est elle qui a été à ses côtés", rappelle Jean-Luc Romero, qui gardera à jamais "le souvenir d'une mère courage, qui a beaucoup apporté à ce débat".