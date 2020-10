Darmanin veut expulser 231 étrangers fichés pour radicalisation

publié le 18/10/2020 à 21:12

Après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, le ministre de l'Intérieur aurait décidé de frapper un grand coup.

D'après Europe 1, Gérald Darmanin aurait demandé aux préfets de France d'expulser 231 étrangers répertoriés dans le fichier des signalements pour la prévention de la radication à caractère terroriste (FSPRT). Le média affirme que 180 de ces étrangers sont actuellement incarcérés. 51 d'entre eux sont en liberté mais devraient être arrêtés "dans les prochaines heures".

Europe 1 explique par ailleurs que Darmanin se rendra dimanche et lundi prochain en Algérie et en Tunisie pour demander aux régimes en place de récupérer plusieurs de leurs ressortissants radicalisés. La radio affirme enfin que le locataire de la place Beauvau souhaite remettre en cause le droit d'asile. Un sujet qui a été abordé lors du conseil de Défense de l'Elysée, ce dimanche 18 octobre, à 18h .