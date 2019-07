Dans la vie, est-ce que tout se négocie ?

publié le 15/04/2019 à 07:00

Augmentation de salaire, éducation des enfants, relation de couple, projets, collaborations, prix d'une maison, vivre-ensemble, conflits... : face aux divers désaccords de la vie quotidienne, trouver un terrain d'entente avec son interlocuteur ne va pas toujours de soi ! Doit-on batailler dans les différentes sphères de notre vie afin de pouvoir y trouver notre compte ? Tout se négocie-t-il ? Comment devenir un négociateur hors pair, même avec une terreur de 5 ans ?

- Marwan Mery, négociateur professionnel, co-fondateur et dirigeant d'ADN Group (agence de négociateurs). Il préside également l'Académie internationale de la négociation d'otages et de crise



- Laurent Combalbert, négociateur professionnel, ancien négociateur au sein du RAID et co-fondateur de l'agence ADN

Ils ont tous les deux co-écrit Negociator (Editions Dunod)

