Daniel David Tibi: 848 jours en enfer !

publié le 04/09/2019 à 21:00

A la Une, une histoire terrible qui est arrivée à un français qui vivait et travaillait comme courtier en pierres précieuses en Equateur. C’était il y a 24 ans. Daniel David Tibi avait 37 ans en 1995. Du jour au lendemain, sa vie a basculé dans l’horreur, lorsqu’à la suite d’un supposé banal contrôle administratif, il est jeté dans l’une des pires prisons sud-américaines, celle de Guayaquil.



Il découvre très rapidement qu’il a été faussement accusé de trafic de drogue, par vengeance d’un rival amoureux. Il est alors emprisonné sans jugement, sans avocat, sans pouvoir prévenir les autorités françaises de sa situation désespérée. Il sera passé à tabac à de multiples reprises par des policiers qui veulent à tout prix lui faire signer des aveux.

Le quotidien du centre de détention, où il est retenu prisonnier pendant près de trois ans, lui fait vivre un véritable cauchemar avec les brutalités des gardiens et les règlements de compte entre détenus, voyous et chefs de gang s’affrontent, des bagarres qui se terminent toujours dans le sang et parfois dans la ,mort.



Après 848 jours et nuits dans cet enfer, il réussira à s’en sortir vivant par miracle.

Daniel David Tibi est l’invité de l’heure du crime ce soir. Il vient de publier chez Mareuil éditions le récit de son histoire « Dans l’enfer d’une prison équatorienne ». Quelques années après sa libération, les autorités équatoriennes ont reconnues qu’il y avait eu un déni de justice et qu’il était totalement innocents des charges faussement retenues contre lui à l’époque. Après des excuses officielles du gouvernement, une opération « main propre est actuellement en cours en Equateur et le procès de ses tortionnaires pourrait s’ouvrir dans quelques semaines.





Nos invités

Daniel David Tibi, « Dans l’enfer d’une prison Équatorienne » qui parait demain, jeudi,chez Mareuil Editions.