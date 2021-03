Couple : une amie de ma femme me fait des avances

publié le 03/03/2021 à 02:08

Laurence est en couple avec sa compagne depuis 2 ans. Elles avaient prévues de partir en vacances ensemble pour se reposer. Mais juste avant de partir, Laurence a appris que des amis de sa compagne les rejoignaient pour quelques jours. C'est la fois de trop pour Laurence qui ne se sent pas heureuse dans cette relation et est exténuée.



Vincent est avec sa compagne depuis 4 ans. Elle vient seulement de lui présenter une de ses meilleures amies. Depuis, Vincent et cette amie échangent par sms et elle devient de plus en plus insistante. Vincent est très gêné par la situation.



Mireille a vécu une vie semée d'embûches dont la perte de son mari et de sa fille, les problèmes de santé. Un peu isolée mais pleine de dynamisme, elle ressent le besoin de parler.



Le chat de Marie-Hélène s'est échappé alors qu'elle l'emmenait chez le vétérinaire. Bien qu'ayant remué ciel et terre, elle ne l'a jamais retrouvé. La présence d'un animal étant indispensable, elle a adopté un nouveau petit chat.

Anna accueille demain une petite chatte car elle n'a pas su résister à sa fille travaillant dans une association d'aide aux animaux



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

