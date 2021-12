Couple : suivre son conjoint pour son travail

Anna est fatiguée par sa vie professionnelle et personnelle

Chris est quelque peu déboussolé. Sa compagne depuis 3 ans est en instance de divorce. Elle souhaite prendre du recul pour s'occuper de ces affaires l'esprit libre. Chris est triste de cette décision. Mais ce qui le perturbe, c'est de recevoir depuis une semaine des messages de cette femme. Elle lui demande tous les jours comment s'est passée sa journée.

Le compagnon de Jessica trouvé un travail dans sa région d'origine. Jessica a donc suivi son conjoint a plus de 800 kilomètres de là où ils habitaient. Mais elle ne se sent pas bien depuis leur arrivée et pleure beaucoup. Cela est en train de ternir leur relation de couple.

Anna a un covid long et a appris que son employeur ne reconduirait pas son CDD pour cette raison. Son couple aussi n'est pas à la fête. Le mari d'Anna a fait une dépression il y a quelques années et la relation est un peu plus difficile depuis. Anna est fatiguée de tout cela.

Christine revient sur le témoignage de Jessica. Elle aussi a beaucoup déménagé pour suivre le travail de son mari. C'est un choix qu'elle a fait par amour pour lui mais qui implique, parfois, quelques regrets.

Yves vient de perdre sa meilleure amie Jacotte, un perroquet qu'il possédait depuis 40 ans. La maison est beaucoup plus vide sans cet animal bavard et très intelligent.

