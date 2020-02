Couple : s’embrasse-t-on assez ?

publié le 04/02/2020 à 05:55

Tant attendu aux prémisses d'une relation amoureuse, le baiser est fort en symbole et en sentiments. Mais quand l'histoire dur et qu'il se répète, on peut penser qu'il perd cette charge amoureuse qui le rendait si spécial... Et encore, il est même possible qu'il se fasse de plus en plus rare ! Si le premier baiser avec notre conjoint est inoubliable, que reste-t-il des autres ? Quelle importance ont-ils ? Que disent-ils de notre couple ? Au fil du temps, s’embrasse-t-on assez ?

Invité.e.s

- Sophie Cadalen, psychanalyste. Auteure de Aimer sans mode d'emploi (Editions Eyrolles) et Vivre ses désirs, vite ! (Editions Points)



- Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue, coordinateur scientifique de la plateforme de téléconsultation charles.co (spécialement dédiée aux téléconsultations pour problèmes sexuels masculins)

