Couple, jalousie, deuil… Tout l'été, Caroline Dublanche prend des nouvelles des auditeurs

Comment surmonter les blessures de l'enfance, la perte d'un être cher, la douleur d'une séparation amoureuse ? Comment faire face à la maladie, à la peur de ne pas être à la hauteur dans bien des situations ?

Toute l'année, les histoires que vous nous avez confié chaque soir dans "Parlons-Nous" nous ont touchés au plus intime de nous mêmes. Vos récits et vos témoignages mettaient en lumière des problématiques auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés un jour ou l'autre. Vous nous avez impressionnés par la force et le courage dont vous faisiez preuve face aux difficultés de l'existence. Vous nous avez beaucoup appris, enrichi.

Lucie a-t-elle retrouvé l'homme qui l'avait quittée pendant le confinement ? Guillaume a-t-il renoué les liens avec sa fille adolescente ? Rémi a-t-il guéri de sa jalousie maladive ? Elia a-t-elle surmonté sa peur de l'abandon ?

Une fois le téléphone raccroché, nous nous sommes souvent demandés quelles décisions vous aviez prises, si votre vie allait changer. Nous vous avions laissés un moment clé de votre existence. Pendant l'été, nous vous rappelons pour prendre de vos nouvelles... et savoir ce que vous êtes devenus.

Abonnez-vous à ce podcast Apple podcasts

Google podcasts

>> Retrouvez tout l'été le podcast de Caroline Dublanche "Que sont ils devenus ?" Chaque mardi, l’animatrice de l'émission quotidienne "Parlons-Nous" prend des nouvelles des personnes qui se sont confiées à elle... tout au long de l’année en toute intimité et complicité !