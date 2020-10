Coronavirus : vers un couvre-feu à 19h et un confinement le week-end à Paris, Lyon et Marseille

publié le 27/10/2020 à 08:32

Alors que la situation sanitaire devient "incontrôlable" selon de nombreux médecins, Emmanuel Macron a bousculé son agenda et organise deux conseils de défense ces mardi 27 et mercredi 28 octobre pour mettre en place de potentielles nouvelles mesures drastiques. Selon nos informations, l'exécutif envisage, pour les villes de Paris, Lyon et Marseille d'avancer l'heure du couvre feu à 19h et d'instaurer un confinement le week-end.

Le Premier ministre Jean Castex va également reçevoir les partis politiques et les partenaires sociaux à Matignon alors que tous les voyants, liées à l'épidémie de la Covid-19, sont au rouge. En multipliant les réunions, le gouvernement veut montrer qu'il consulte à tout-va avant de prendre des décisions lourdes, qui vont toucher le quotidien de tous les Français.

"Tous les scénarios sont sur la table" répètent les conseillers ministériels. Parmi les mesures revenant avec insistance, l'heure du couvre-feu pourrait être avancé à 19h et le reconfinement mis en place le week-end dans les métropoles de Lyon, Paris et Marseille. Un reconfinement total est également étudié dans les zones les plus touchées d'autant que "dans 10 jours, la situation sera catastrophique dans les hôpitaux", résume un cadre de la majorité.



Plus d'informations à venir sur rtl.fr...