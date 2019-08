Comment vivre avec l'organe d'un autre ?

On est fait pour s'entendre du 29 août 2019

publié le 29/08/2019 à 07:00

Ils ont traversé la maladie ou les drames et s'en sont sortis grâce aux dons d'un autre. Ils sont des milliers à voir leur vie sauvée par la greffe. Mais alors, comment s'approprient-ils ce nouvel organe ? Quel souvenir conservent-ils de l'attente, parfois longue, d'un donneur ?

Nathalie Rheims, écrivain et elle-même greffée, nous parle de son histoire et de son ressenti en compagnie du Pr Marc-Olivier Timsit, qui l'a opérée.

Invités

- Nathalie Rheims, auteure de Les reins et les cœurs (Editions Leo Scheer)

- Pr Marc-Olivier Timsit, professeur d'urologie et chirurgien à l'Hôpital Pompidou et à l'Hôpital Necker

Les reins et les cœurs (Editions Leo Scheer)