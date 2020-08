Comment se reconnecter à soi ?

publié le 24/08/2020 à 05:55

C'est l'un des enjeux de la vie adulte : savoir se reconnecter avec soi-même. Entre les injonctions, le travail, les enfants, la famille, les amis et les réseaux sociaux, il est parfois difficile d'avoir du temps pour soi.

Si certains en sont conscients et parviennent à se recentrer, d'autres, au contraire, ont tendance à s'oublier et à s'éloigner de leur essence, au risque de ne plus s'écouter, et de ne plus être en accord avec eux-mêmes. Quelles sont les astuces pour ne plus vivre en fonction des autres ? Comment mieux prendre soin de soi, se reconnecter à soi ?

"Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites, et ce que vous faites". Cette phrase est signée Gandhi. Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à nous recentrer sur nous-mêmes ? "On s'oublie souvent parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'injonctions. Nous sommes trop à nous comparer aux autres, et pas toujours de la manière positive. Parmi ces injonctions, il faut faire le tri de ce qui est bien ou non pour nous" explique Emilie Devienne, coach et auteur. "Ce sont ces injonctions qui nous éloignent souvent de qui nous sommes vraiment"...

Des symptômes qui nous font prendre conscience du problème

Dépression, stress, tensions ou arrêts maladie, invités et interlocuteurs racontent les symptômes ressentis, qui leur ont fait prendre conscience qu'ils n'étaient plus en phase avec eux-mêmes. Car oui, ne plus penser à soi se ressent, dans notre tête, notre cœur et notre corps. Un équilibre qui se perd, et beaucoup de raisons qui peuvent en être la cause : des séparations, la surcharge de travail, ou même des habitudes changeantes. Un travail sur soi est alors nécessaire, pour pouvoir se recadrer et retrouver ce fameux équilibre.

Marie-Eve vit dans un village lointain en Irlande. Elle raconte que pendant le confinement, son travail lui à fait vivre des situations intenses et stressantes. Un manque de sommeil et une malnutrition, qui se sont terminés en arrêt maladie. "Il a fallu me forcer à aller chez le médecin pour sortir de ce cercle vicieux. J'ai appris que les émotions étaient liées au corps" raconte t-elle. Un constat qui rappelle que la priorité est avant tout soi-même : "si moi, je ne suis pas bien, le reste est bancal" raconte Marie-Eve.

"On est soumis à une pression extérieure. Il faut être à l'écoute de soi, et s'accorder des vrais moments de pause", conseille Cécile Neuville, psychologue spécialisé en psychologie positive. "Sans cette réflexion sur nous-même, on entre dans une spirale négative" poursuit-elle...



Les invités

- Cécile Neuville, psychologue spécialisé en psychologie positive, et directrice du centre de formation Zen Pro.

- Emilie Devienne, coach et auteur, à l'origine du concept de Bibliocoaching

