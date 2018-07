Comment réagir face à l'insolence de nos enfants ?

publié le 23/04/2018 à 07:00

Soupirs, grimaces, désobéissance, insultes, grossièretés, indifférence... : à l'école ou à la maison, certains enfants ont besoin de tester leurs limites et défier l'autorité. La patience et le sang-froid des adultes, alors déstabilisés, sont parfois mis à rude épreuve. Il n'est pas rare qu'un rapport de force finisse par s'installer et laisse les pères et les mères dans une impasse, entre autoritarisme et permissivité. Comment en sortir ? Quelle attitude adopter face à nos petits rebelles en herbe ?

- Isabelle Pailleau, psychologue et thérapeute familiale, auteure de Apprendre autrement avec la pédagogie positive et Vive les Zatypiques (Editions Leduc.s)

- Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, auteur de Avoir la rage (Editions Albin Michel)

