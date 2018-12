Comment ne plus compenser nos émotions négatives par la nourriture ?

publié le 05/12/2018 à 07:00

Du chocolat quand on est triste, un burger quand on est stressé, des chips quand on est en colère… : les émotions négatives poussent certains d'entre nous à s'apaiser en consommant des aliments 'plaisir', gras et sucrés. Ces 'mangeurs émotionnels' sont donc exposés à la compulsion alimentaire et ses conséquences, comme la prise de poids, la culpabilité, la baisse de l'estime de soi...Pour quelles raisons nous réfugions-nous dans la nourriture ? Qu’est-ce qui se joue ? De quoi a-t-on vraiment faim ? Comment enrayer ce processus ?

Invités

- Dr Jean Philippe Zermati, médecin nutritionniste et psychothérapeute, auteur de Maigrir sans régime (Editions Odile Jacob)

- Catherine Grangeard, psychanalyste et auteur de La femme qui voit de l’autre côté du miroir co-écrit Daphnée Leportois (Editions Eyrolles)

