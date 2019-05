Comment ne pas se laisser engloutir par nos emmerdes ?

publié le 30/01/2019 à 07:00

Séparation, perte d'emploi, conflits, soucis financiers, projets qui n'aboutissent pas... : la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les embûches nous fragilisent, nous freinent et peuvent nous faire mettre un pied à terre, au point de nous sentir impuissants et de ne plus avoir l'espoir de nous relever. Réussir à surmonter les difficultés et en sortir triomphant n'est pas chose aisée. Comment parvenir à les affronter ? Que révèle notre manière d'y faire face ? Quels enseignements en tirer ?

Invités

- Fabrice Midal, philosophe, enseignant de méditation, écrivain, auteur de Traité de morale pour triompher des emmerdes (Editions Flammarion)

Traité de morale pour triompher des emmerdes

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).