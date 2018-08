Comment ne pas avoir peur d'être soi ?

publié le 16/05/2018 à 07:00

Dans une société qui valorise la perfection et la performance sous toutes leurs formes, accepter nos failles, nos faiblesses, nos émotions ou encore notre apparence ne va pas toujours de soi. Nous sommes d'ailleurs bien souvent plus durs et exigeants avec nous-mêmes qu'avec notre entourage. Pourquoi une grande majorité d'entre nous manque de bienveillance à leur propre égard ? Qu'est-ce qui favorise le développement de l'estime personnelle ? Comment s'assumer en étant pleinement soi ? La confiance en soi est-elle liée à la confiance en la vie ?



Invité

- Charles Pépin, philosophe, auteur de La confiance en soi (Editions Allary)



La confiance en soi (Editions Allary)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).