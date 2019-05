Comment faire face à une crise d’angoisse ?

publié le 21/05/2019 à 07:00

Rythme cardiaque qui accélère, tremblements, difficulté à respirer, vertiges, sentiment de mort imminente… : la crise d'angoisse épuise physiquement et moralement ! Pourtant, elle reste incomprise de ceux qui ont la chance de ne jamais en avoir vécu...



On se sent facilement désarmés quand on est victime ou témoin d'une crise d'angoisse. Tout d'abord parce qu'on n'identifie pas toujours ce qui se passe...

Pourquoi certains d'entre nous sont-ils victimes de ces malaises ? Que faire lorsqu'une une crise d'angoisse ou une attaque de panique survient ? Peut-on la prévenir ? Est-il possible de s'en débarrasser définitivement ?



Invités

- David Gourion, psychiatre et auteur de Éloge des intelligences atypiques co-écrit avec Séverine Leduc (Editions Odile Jacob)

- Alain Braconnier, psychiatre et psychologue, auteur de La peur du futur - Comment ne plus s'angoisser ? (Odile Jacob)

Éloge des intelligences atypiques co-écrit avec Séverine Leduc (Editions Odile Jacob)

La peur du futur - Comment ne plus s'angoisser (Odile Jacob)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).