Comment distinguer les acronymes et les sigles ?

Quelle est la différence entre la FIFA et l'OCDE ? L'un se lit comme un mot - entendre "fifa" - et l'autre comme une suite de lettres à prononcer distinctement. Un acronyme (FIFA), est un sigle, mais qui a donc cette particularité de se prononcer comme un mot ordinaire. Par exemple, Otan, pour Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ovni, pour objet volant non identifié, ou sida, pour syndrome immunodéficitaire acquis.

Et il y en a sur lesquels l’usage hésite, comme à l’époque de l’URSS, où certains préféraient parler de l’"Urss", et donc prononcer ce sigle comme un acronyme. De même, il arrive que les économistes parlent de "pib" quand nous parlons de PIB, pour désigner le produit intérieur brut.

Les sigles et les acronymes s’écrivent normalement tout en majuscules. Mais Ovni, sida et quelques autres se sont tellement intégrés à la langue courante qu’ils ont acquis, avec le temps, le statut de substantifs à part entière. Ils prennent même la marque du pluriel, alors que les sigles et les acronymes, habituellement, sont invariables.

"Courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle"

Il y a aussi des acronymes, souvent les plus longs, qui peuvent s’écrire avec une seule majuscule, au début, suivie de minuscules, comme Unesco ou Benelux. Mais c’est une convention. On pourrait très bien les écrire tout en capitales. Benelux est aussi un cas particulier, puisqu’il ne s’agit pas seulement des initiales de Belgique, Nederland, Luxembourg, mais des deux ou trois premières lettres du nom de chaque pays.

Parfois, on sait ce que représente un sigle, mais on ne sait plus du tout de quels mots il est composé… Par exemple, Cedex qui semble désormais considéré comme un énoncé bien autonome, alors que "courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle" se cache en réalité derrière ces cinq lettres.

