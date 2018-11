Comment devenir des pros de la négo avec ses enfants ?

publié le 30/08/2018 à 07:00

Entêtement, caprices, contestation... : les règles éducatives des parents sont parfois misent à rude épreuve quand les enfants refusent de s'y soumettre. Afin d'éviter l'énervement, les disputes et la frustration, la tentation de céder n'en est que plus forte. D'où l'intérêt de savoir négocier, et c'est tout un art ! Comment pérenniser l'heure du coucher malgré les récriminations ? De quelle façon leur faire manger des légumes, avec le sourire en prime ? Comment leur faire accepter la limitation de consommation des écrans ? Bien d'autres questions encore et leur réponse seront abordées dans l'émission !

Invités

- Patricia Chalon, psychologue et psychothérapeute et Présidente d'Enfance Majuscule"



- Laurent Combalbert, négociateur professionnel, ancien négociateur au sein du RAID et co-fondateur de l'agence ADN (agence de négociateur), auteur de Devenez meilleur négociateur que vos enfants (Editions Broché)



