Comment décoder le langage de notre corps ?

"Les mots du corps sont les maux de l'âme" écrivait Platon. Mais en réalité, sommes-nous suffisamment à l’écoute de notre corps ? Comment traduit-il les émotions que l’on ressent, nos frustrations, nos peines et nos désirs refoulés ? Comment décoder les messages qu’il nous envoie à travers une migraine, des troubles digestifs, une sciatique, de la tachycardie ou encore de la toux ? On est fait pour s'entendre se penche sur le sujet.

Un mal de dos, des cervicales engourdies, ou encore des genoux qui nous tirent à chaque pas faits... Les problèmes musculaires sont nombreux chez certains, et ne résultent pas toujours d'un corps simplement vieillissant. "Notre corps, se sentant maltraité au quotidien, a tendance à nous interpeler par la douleur, car c'est le seul moyen possible" analyse Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur.

Des façons de se tenir assis en télétravail, s'étirer avant de dormir, lever la tête en marchant... Voilà toutes sortes de petites pratiques à adopter afin de soulager notre corps, qui ne demande qu'à être entendu, et qui a anormalement subi pendant trop longtemps des modes de vie qui ne lui convenaient pas. "C'est notre premier ami. Lui envoyer des signaux de respect, de tendresse et d'amour, font qu'il nous renvoie la même chose. Un corps qui nous aime nous rend le quotidien confortable", témoigne Michel Odoul.

Un mécanisme physique, mais pas que...

Cependant, chaque douleur corporelle ne s'explique pas par ces mécanismes physiques, qu'on peut corriger. "Le corps et l'esprit sont intimement liés" raconte Julien Paccaud, ostéopathe. Notre peau, véritable toile de peinture de nos émotions, en est le plus bel exemple. Livre ouvert, elle est un outil d'expression, qui s'il est bien compris, nous permet de décoder à travers nos émotions ce qui en résulte sur notre corps.

Nos douleurs traduisent également différentes tensions en nous, comme le stress. "Quand ce sont des stress liés à notre métier ou notre organisation, les douleurs se portent sur l'estomac. Quand le stress résulte de notre capacité à gérer la situation, la douleur vient des intestins" explique Michel Odoul. Une véritable intelligence corporelle est en place. "Le corps n'exprime pas tout de la même façon et dans la même partie, il y a un vrai langage" ajoute-t-il.

Comprendre les douleurs que le corps nous transmet, savoir pourquoi les ressent-on à cet endroit particulier, et pourquoi sont-elles présentes, tels sont les enjeux. "À partir du moment où chacun se pose la question du contexte, des évènements rencontrés qui déclenchent une pathologie, on trouvera toujours une réponse ou un sens" estime Michel Odoul. Un apprentissage à écouter notre corps qui, selon Julien Paccaud, n'est encore pas assez ancré dans notre société : "il y a une vraie école du respect de soi qui mériterait d'être mise en place".

- Michel Odoul, fondateur de l’Institut Français de Shiatsu et auteur du best seller ''Dis moi où tu as mal, je te dirai pourquoi'' chez Albin Michel.

Dis moi ou tu as mal je te dirai pourquoi

- Julien Paccaud, ostéopathe et conférencier. Créateur de l'application "My body Ecology "- Fondateur du site " Écologie du corps ".