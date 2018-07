Comment bien décrocher pendant les vacances ?

publié le 04/07/2018 à 07:00

Si les vacances sont l'occasion idéale de se détendre, certains n'y parviennent pas totalement et emportent avec eux le stress du travail et de la vie quotidienne. Vérifier ses mails professionnels, checker les réseaux sociaux, contenir l'énergie débordante des enfants, vouloir que tout soit parfait, se projeter à la rentrée... : rien de tel pour entraver les bienfaits de cette pause estivale. Comment partir le cœur léger et parvenir à se ressourcer ? Quel rythme adopter ? Quelles activités privilégier ?



Invités

- Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe à Psychologies Magazine, partenaire de l'émission

- Stéphane Renard, rédacteur en chef du site Travelzoo.fr

- Latifa Gallo, Coach et experte en intelligence émotionnelle, auteure de Se Libérer des émotions négatives et Moins c'est mieux (Editions Larousse)

Psychologies

Se Libérer des émotions négatives

Moins c'est mieux (Editions Larousse)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).