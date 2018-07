Comment aider nos enfants à débrancher des écrans ?

publié le 27/06/2018 à 07:00

L'exposition excessive et précoce aux écrans (tablette, télé, smartphone, ordinateur...) génèrent entre autres des possibles troubles du sommeil, du comportement et de l'attention, du surpoids, des problèmes de vue (myopie), un retard de langage, des difficultés scolaires, un appauvrissement de la mémoire... Sans parler de l'utilisation chronophage qui empiète sur d'autres activités (sociales, sportives, culturelles...). Quelles astuces adopter et mettre en pratique pour aider nos enfants à se déconnecter ?



Invités

- Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

- Béatrice Copper-Royer, psychologue

