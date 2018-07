Comment accepter d’être imparfait ?

publié le 29/05/2018 à 07:00

Si l'envie de se surpasser peut être un moteur positif dans la vie de tous les jours, la recherche de la perfection est génératrice d'anxiété et de mal-être (peur de l'échec, de la déception, insatisfaction, faible estime de soi...). Comment expliquer que l'on soit plus indulgents avec les autres qu'avec soi ? Et si on se trompait de chemin en se mettant la pression pour atteindre la perfection dans tous les domaines de notre vie ? Quels sont les avantages à être imparfait ? Comment accepter notre imperfection ?



Invitées

- Annie Schwab, Directrice de la rédaction de Maxi, partenaire de l'émission

- Sophie Cheval, psychologue, psychothérapeute, spécialisée dans les souffrances liées à l'apparence physique, auteure de Belle, autrement ! En finir avec la tyrannie de l'apparence (Editions Armand Colin)

Maxi (28 mai - 3 juin 2018)

Belle, autrement ! En finir avec la tyrannie de l'apparence (Editions Armand Colin)

