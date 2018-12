Collectionneurs : comment expliquer leur passion ?

publié le 20/09/2018 à 07:00

Encriers, boites à musique, porte-clés, boutons, cravates, minéraux, pipes, baskets... : tout se collectionne ! Entre passion et obsession, la collection prend de la place, dans tous les sens du terme. Temps, argent, espace sont mis à contribution pour parfaire la quête du collectionneur. Comment expliquer ce loisir qui dépasse le stade de l'enfance ? Quel plaisir en retire-t-on ? L'entourage comprend-il ce choix ?

Invités

- Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute et auteur de Ce que disent nos cadeaux (Editions Leduc) et Dépression- et si ça venait de nos ancêtres ? (Editions Albin Michel)





- Xavier Bony, rédacteur en chef du magazine "Collectionneur & Chineur"



