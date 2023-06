Cold Case : le double meurtre des sœurs Nougué-Castera à Pau en 1995

Août 1995, dimanche 27 précisément, un client se présente devant l'établissement chez Maurice, 14 boulevard du commandant Mouchotte à Pau. Il trouve porte close. Ce n'est pas habituel : ce bar tabac tenu par deux sœurs, Marcelle et Claudine, respectivement 71 et 59 ans, ouvre chaque jour, sans faute. L'établissement est un peu décrépi, il accueille une clientèle d'habitués. Le lendemain, rebelotte, le café Chez Maurice est toujours fermé. Le client prévient la famille des propriétaires. Leur nièce notamment, qui découvre une scène d'horreur en entrant dans le café. Les deux sœurs sont égorgées, l'une au pied du comptoir et l'autre dans l'escalier. Les murs sont couverts de sang.

Les policiers de la sûreté ne trouvent pas l'arme du crime. Un portrait robot d'un client suspect permet l'interpellation d'un homme. Mais les investigations ne vont rien donner, il sera relâché. 9 ans plus tard, le dossier est relancé après le meurtre de deux aides soignantes, elles aussi égorgées à quelques centaines de mètres du bar Chez Maurice, au centre hospitalier de Pau. Mais là aussi, c'est une impasse. L'assassin des aides-soignantes était trop jeune au moment des faits pour être impliqué dans le double homicide des sœurs Nougué-Castera. Aujourd'hui, la famille espère avec prudence que la saisine du parquet Cold Case de Nanterre pourra faire toute la vérité sur cette affaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info