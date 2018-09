Coca-Cola songe à produire des boissons contenant du cannabis

publié le 18/09/2018 à 00:31

Coca-Cola pourrait bientôt se lancer sur le marché du cannabis. Le géant américain des sodas Coca-Cola dit envisager l'utilisation dans les boissons du cannabidiol (CBD), une molécule présente dans la marijuana. "Comme beaucoup d'autres dans l'industrie des boissons, nous étudions de près la croissance un peu partout dans le monde du CBD, un principe non-psychoactif (du cannabis), comme ingrédient dans des boissons destinées au bien-être", a indiqué le groupe dans un communiqué.



"Ce secteur évolue rapidement", a ajouté Coca-Cola. "Aucune décision n'a encore été prise." Le CBD ne provoque pas d'euphorie, c'est le THC, un autre élément actif du cannabis, qui procure cette sensation. Coca-Cola, qui réagissait à des informations de presse évoquant des discussions avec le groupe canadien Aurora, affirme d'ailleurs "ne pas être intéressé par la marijuana ou le cannabis".

Molson Coors va produire des boissons à base de cannabis

Reste que la plante suscite actuellement un véritable engouement chez les géants de l'agro-alimentaire, plusieurs d'entre eux faisant le pari que la marijuana sera légalisée dans de nombreux pays à travers le globe dans les prochaines années. La consommation et la culture du cannabis deviendront déjà légales au Canada le 17 octobre, faisant du pays le premier du G7 à autoriser cette drogue douce.

Le brasseur Molson Coors a déjà annoncé qu'il se lançait dans la production de boissons non alcoolisées à base de cannabis en partenariat avec le groupe canadien The Hydropothecary Corporation (Hexo), un producteur de cannabis thérapeutique.

Constellation Brands, le propriétaire des bières Corona et Modelo et de la vodka Svedka, a lui récemment injecté plusieurs milliards de dollars dans l'entreprise canadienne Canopy Growth.