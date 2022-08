Chorizo pris pour une étoile : Etienne Klein, l'auteur du canular réagit sur RTL

Prendre des vessies pour des lanternes. Désormais, on peut également dire prendre une tranche de chorizo pour l'étoile Proxima. Le scientifique français Etienne Klein a présenté ses excuses sur Twitter pour un canular où il a fait passer une tranche de chorizo pour un cliché de l'étoile Proxima du Centaure.

"Je ne pensais pas que mon canular ne serait pas immédiatement détecté. Et c'est quand j'ai vu qu'il y a un emballement que j'ai dû préciser les choses et expliquer qu'en effet, ce n'était qu'une tranche de saucisson", a-t-il expliqué au micro de RTL. Et malgré la légèreté de son intention, il a "été surpris que beaucoup de gens se sentent blessés par le canular, comme si j'avais voulu les tromper, comme s'ils s'étaient sentis humiliés de ne pas avoir vu la blague d'emblée, alors que tout le monde peut se laisser tromper par ce genre de chose.

Une petite blague, oui, mais qui nous en dit plus sur la création du savoir scientifique : "Tout le monde peut se laisser tromper. Quand un scientifique est le seul à dire ce qu'il dit, en général, il se trompe. Ce qui compte, c'est que l'information soit reprise par d'autres. C'est à ce moment-là qu'elle devient en quelque sorte objective."

Le scientifique finit par nuancer, "c'est une petite blague sans grande importance, révélatrice de notre rapport à la vérité sans doute, mais à laquelle il ne faut pas donner une importance exagérée. Ça indique des choses sur la façon dont nous recueillons les informations."

