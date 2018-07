Chômage : qu'attendre des chiffres du chômage du 2e trimestre

publié le 25/07/2018 à 09:52

Sauf énorme surprise. Ce ne sera pas mieux qu'au trimestre précédent. Le ministère du Travail et Pôle Emploi rendront publiques les statistiques du chômage sur la période avril-mai-juin, ce mercredi 25 juillet.



Il y avait eu en début d'année sur 3 mois un recul très modeste du nombre des demandeurs d'emplois d'un peu plus de 30.000. Soit en moyenne une baisse de 10.000 chômeurs par mois. Pas de quoi pavoiser quand il y a 3.436.000 inscrits sur les listes de Pôle Emploi. Une crainte : que l'on n'ait pas fait mieux et même pire peut-être que l' ont ait encore ralenti.

Il y a des signaux , des indices avant-coureurs qui n'encourage pas à l'optimisme. En allant fouiller dans les tableaux chiffrés de la DARES, la direction des statistiques du ministère du Travail, on sait déjà qu'avril n' a pas pas été bon avec une augmentation du nombre des inscrits à Pôle Emploi de plus de 12.000. Cela ne s'est pas redressé en mai avec 10.000 chômeurs supplémentaires. Si le mois de juin n' a pas rétabli la situation, il faut s'attendre à des statistiques sur le trimestre vraiment très médiocres.

Un redressement de dernière minute est possible ?

En fait le printemps paye la note de l'hiver. La croissance a été très décevante au 1er trimestre : + 0,2 % seulement . Forcément cela va se ressentir au 2e trimestre sur le marché du travail. Il y a toujours un décalage de plusieurs mois entre les creux dans l'économie et leur effets sur l'emploi.



Les grèves du printemps qui n'ont rien arrangé. Ces périodes de fortes tensions sociales ne sont jamais très propices aux embauches. Sur la période avril-mai-juin, le nombre de déclaration d'embauche a reculé de 1,1 % . Encore un indice qui n'incite pas à l' optimisme avant la publication tout à l'heure des chiffres du chômage .

Les réformes engagées peuvent corriger le tir

Pour l'instant ce que l'on voit surtout, c'est que certaines mesures arrivées très vite en début de quinquennat pèsent plutôt sur le marché du travail au lieu de le stimuler.



Par exemple à la diminution des emplois aidés trop rapidement engagés alors que l'on attend toujours pour compenser que le grand plan d'investissement dans les compétences et la formation soient opérationnels. Pareil s'agissant des emplois d'avenir qui prenaient en charge les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle, arrêtés. Sans que la montée en puissance d'un autre dispositif de soutien, la Garantie Jeune, soit encore vraiment effective.



Idem pour la prime à l'embauche d'un 1er salarié, supprimée. Au motif que la croissance est de retour et que la situation de l'emploi s'améliore. Mais cela reste à démontrer : rendez-vous donc à midi pour les chiffres du chômage et vendredi pour les chiffres de la croissance.